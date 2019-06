Studiu: Oamenii înghit cinci grame de plastic săptămânal, echivalentul unui card bancar

11:30

O tânără nevăzătoare din România a fost dată afară din mai multe magazine pe motiv că nu are voie cu câinele, deși patrupedul este singurul ei ghid. Anca Ilie este o tânără nevăzătoare care are nevoie de ajutorul unui câine-ghid. Din păcate, faptul că este însoțită de un câine i-a creat numeroase probleme. Tânăra nu […] Post-ul Situație incredibilă: tânără nevăzătoare, dată afară din mai multe magazine pentru că are câine însoțitor | FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.