Tragdie pe litoralul romanesc. Pe cine au scos scafandrii din Marea Neagra

Frumoasa Antonia a susținut un concert incendiar la un eveniment monden – organizat de ”Marie Claire” la Clubul Diplomatic din București -, iar toți cei prezenți s-au bucurat, la superlativ, de prestația artistică a vedetei. Ținuta aleasă de Antonia a făcut furori, cu atât mai mult cu cât era decupată generos chiar în dreptul… coapselor. […] The post Antonia a comis gafa +18 a anului! A apărut pe scenă cu “intimitățile” la vedere appeared first on Cancan.ro.