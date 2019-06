Volvo Cars şi Uber a prezentat prima maşină pregătită pentru deplasare autonomă. Cum arată - VIDEO

17:40

Golunov a fost acuzat de trafic de droguri şi arestat la domiciliu, marţi acuzaţiile împotriva lui au fost retrase şi a fost pus în libertate. Jurnalist al site-ului de investigaţii Meduza, cunoscut pentru anchetele sale privind corupţia de la primăria Moscovei sau privind practici ilegale în sectoare opace precum microcreditul şi pompele funebre, Ivan Golunov se află în arest la domiciliu de sâmbătă. Russian opposition politican Alexei Navalny has been detained during a protest in support of jo...