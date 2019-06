Fotbal: Aducerea sârbului Jovic, începutul unui nou proiect la Real Madrid, spune preşedintele Perez

16:30

Ambasada Israelului la Bucureşti a donat 50.000 de lei Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, care construieşte primul spital de oncologie pediatrică din România, sumă care iniţial era alocată recepţiei de Ziua Naţională a acestei ţări."De regulă, în fiecare an, cu ocazia Zilei Naţionale, organizăm o recepţie unde sute de persoane din toată ţara vin să sărbătorească cu noi. Spre deosebire de anii trecuţi, anul acesta am decis să organizăm ceva diferit. Am hotărât să donăm fondurile pentru recepţie către Asociaţia Dăruieşte Viaţă, care construieşte primul spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România", a afirmat ambasadorul David Saranga, la un eveniment organizat miercuri.El a adăugat că "Noi facem un Spital" este "cea mai mare iniţiativă de implicare socială din România". "Inclusiv eu am aflat despre acest subiect extraordinar încă din primele săptămâni în care am fost aici în România", a menţionat ambasadorul.Fondatoarele Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, au fost prezente la eveniment.Carmen Uscatu a spus că această donaţie reprezintă, metaforic vorbind, "o cărămidă" la construirea acestui spital. Ea a apreciat gestul ambasadei în contextul în care autorităţile române nu arată, spune ea, "acelaşi entuziasm" pentru acest proiect.Primul spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România este estimat la 28 de milioane de euro, fără echipamente. Campania de strângere de fonduri a demarat la sfârşitul lui 2015.Turnarea fundaţiei a început în luna iunie 2018, în curtea Spitalului "Marie Curie" din Bucureşti, iar construcţia a ajuns la etajul 6. În total, clădirea are 9 niveluri: subsol, parter, mezanin şi 6 etaje. Campania de strângere de fonduri continuă. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)