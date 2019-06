Un bărbat din Neamț și-a bătut mama și a sechestrat-o în casă. Femeia are nevoie de peste 30 de zile de spitalizare

17:00

Un cuplu din Anglia a spart toate conveniențele sociale. Ea, Edna, are 83 de ani. El, Simon, are doar 44 de ani. În ciuda faptului că sunt 40 de ani diferență, ei formează un cuplu. Și se laudă că sunt un cuplu foarte activ sexual, a informat metro.co.uk. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu […] Post-ul Ea are 83 de ani, el a împlinit 44, dar spun că se iubesc ca niște adolescenți: „Îl mai ciupesc de fund prin supermarket!” apare prima dată în Libertatea.ro.