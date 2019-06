Sorina Pintea spune că posturile nu sunt blocate în sistemul sanitar: Se pot scoate la concurs

18:30

Actorul Florin Piersic este omagiat în cadrul celei de-a zecea ediţii a Festivalului Serile Filmului Românesc (SFR), eveniment care se desfăşoară la Iaşi în perioada 12 - 16 iunie, el primind miercuri prima stea din cele cinci de pe 'The Wall of Fame', o iniţiativă a unui hotel ieşean, iar în cursul serii i se va decerna şi titlul de Cetăţean de Onoare al capitalei Moldovei.Invitatul special al acestei ediţii aniversare a festivalului este Florin Piersic, iar alături de acesta au fost invitaţi şi celelalte personalităţi ale teatrului şi filmului de la noi din ţări cărora li s-au dedicat ediţiile anterioare ale SFR.Totodată, în cursul serii de miercuri, Piaţa Unirii din Iaşi va deveni un imens cinematograf în aer liber, unde până duminică va rula Retrospectiva Florin Piersic. "Sincer să vă spun, aici am aflat, chiar acum 24 de ore, că acest festival de film e dedicat unui actor pe care îl plac aşa, cât de cât, dar nu în totalitate ca alţii care mi-au spus: 'ştiţi, îl iubim pe Florin Piersic'. Ce să le spun? Aveţi gusturi bune, dar nu sunt chiar de acord cu dumneavoastră", a spus presei Florin Piersic, cu ocazia evenimentului dedicat lui cu amplasarea primei stele pe 'Wall of Fame-ul' ieşean.Omul Florin Piersic a povestit şi ce nu-i place actorului Florin Piersic atunci când fost întrebat de acest lucru."Nu-mi place că de fiecare dată când vrea să spună ceva cel care îl intervievează sau cel care îl provoacă spune "a, a venit Florin! Noi când mai apucăm să vorbim?". Mie mi se pare o poveste tristă chestia asta. Cum adică? În loc să vă bucuraţi şi să ştiţi că instrumentul actorului e cuvântul, bucuraţi-vă că mai pot să vă vorbesc, să vă povestesc despre mine, despre colegii mei. Eu sunt unul dintre actorii şi oamenii care îmi place să îi pomenesc pe cei cu care am avut cât de cât o legătură profesională", a spus jurnaliştilor Florin Piersic.El a mărturisit că se simte foarte bine la Iaşi, mai ales că are mulţi prieteni în oraş, unde a şi trăit o perioadă alături de familia sa, pe vremea când tatăl său era medic veterinar aici. Acest episod din viaţa sa l-a evocat şi în timpul unei conferinţe de presă."Am mulţi prieteni în Iaşi. Gândiţi-vă ce senzaţie am la vârsta asta eu care până la vârsta de 5 ani am locuit pe strada Rece, la numărul 10, vizavi de Bolta Rece. Acolo se află casa (sonetistului n.red. Mihai Codreanu)", a spus celor prezenţi Florin Piersic, care a povestit mai multe întâmplări din viaţa sa şi a recitat din versurile sonetistului Mihai Codreanu.Festivalul de Film Românesc a debutat cu lansarea unei ediţii speciale de plicuri şi timbre care au fost dedicate de cei de la Romfilatelia unui deceniu de festival SFR."Zece ani de film românesc la Iaşi, am pornit o iniţiativă studenţească, nu ştiam ce vom face acum 9 ani. Iată că am făcut bine pentru filmul românesc, l-am promovat şi l-am adus la adevărata lui valoare, în faţa publicului spectator din Iaşi. Au fost sute de invitaţi, aproximativ 40 de mii de spectatori până în acest moment, atât a reuşit festivalul nostru să adune, e cifră mare, vă spun eu. Am crescut cu 35% consumul de film românesc aici în Iaşi, după ce s-a născut acest festival, am creat un brand unic în ţară şi asta au spus-o invitaţii noştri", a declarat, în cadrul conferinţei de presă, directorul festivalului Serile Filmului Românesc, Andrei Giurgia.La rândul său, primarul Mihai Chirica a declarat că îşi doreşte să promoveze filmul românesc din toate timpurile."Calitatea acestui festival mă obligă. Nu ne putem opri. Nu avem voie să ne oprim să promovăm filmul românesc aşa cum este el azi şi cum a fost întotdeauna. Filmul românesc nu este o întâmplare. (...) Ne-a onorat de fiecare dată prezenţa marilor actori români sau regizori care au coordonat acest festival, mai ales pentru tânăra generaţie, care probabil sătulă de filmele comerciale, străine în cea mai mare parte a lor, trebuie să vadă cu ochii lor, cu sufletul dar şi cu mintea că noi românii am creat dintr-o industrie o artă cinematografică", a declarat primarul Mihai Chirica.Festivalul Serile Filmului Românesc este unicul festival de acest profil din ţară, dedicat în exclusivitate filmului românesc şi a reuşit de-a lungul anilor să transforme capitala Moldovei într-un pol al cinematografiei româneşti.Festivalul SFR este organizat de Asociaţia ARTIS. Proiectul este derulat cu Asociaţia Studenţilor Jurnalişti din Iaşi. Iniţiat în 2010, continuat timp de nouă ani cu retrospective, invitaţi şi parteneri din lumea cinematografiei, festivalul a ajuns să fie recunoscut la nivel naţional de instituţiile reprezentative din mediul cultural. AGERPRES / (A, AS - autor: Daniela Malache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Serile Filmului Romanesc / Facebook