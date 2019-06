Coreea de Nord: Moon speră să se întâlnească cu Kim înainte de vizita lui Trump la sfârşitul lunii iunie

19:00

România trebuie să ajungă la o suprafaţă de 500.000 de hectare certificate în agricultură bio până în 2021, în condiţiile în care în prezent există în jur de 364.000 de hectare şi 10.000 de beneficiari înregistraţi, iar piaţa de profil a crescut cu circa 30% în ultimii ani, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu."La ora actuală avem 364.000 de hectare certificate şi peste 10.000 de beneficiari înregistraţi în agricultura bio. Anul 2021 trebuie să ne găsească cu o suprafaţă de 500.000 de hectare. S-a creat această Agenţie pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, azi a fost aprobată în Parlament şi va pleca la Preşedinţie pentru promulgare - iar toate aceste produse de calitate vor avea direcţii foarte clare, cu o politică unitară, şi vom finanţa exact segmentul care va trebui finanţat. Eu aştept o revigorare a acestui sector", a spus Botănoiu.El a precizat că anul trecut piaţa bio din România a ajuns la 20 de milioane de euro, înregistrând an de an o creştere de circa 30%, dar sunt alte state care ajung la 9 şi 10 miliarde de euro, precum Elveţia, Germania sau Franţa, state cu putere mai mare de cumpărare."Eu cred că în segmentul acesta trebuie să mergem mai mult pe procesare ca să adăugăm valoare materiei prime şi de aceea în viitorul program PNDR 2021-2027 vrem să avem mai multe sume alocate pe partea de procesare, cu o cofinanţare pentru a susţine dobânzile subvenţionate la bănci, să creăm aceste oportunităţi fermierilor. De aceea am creat şi Casa Unirea tocmai pentru a prelua marfa, a o stoca şi a o valorifica împreună cu marile lanţuri. De asemenea, am redus şi TVA la 5%. Piaţa de produse bio a crescut cu 30% anul trecut faţă de 2017, la fel şi în 2017 faţă de anul anterior şi a ajuns acum la 20 de milioane de euro", a subliniat Botănoiu.România are în prezent un număr de 1.008 produse bio autorizate, iar în afară de cereale, produce uleiuri, vinuri, brânzeturi, ceaiuri, miere, săpun, detergenţi etc.Începând din luna martie, Carrefour România a iniţiat cel mai amplu program integrat de susţinere a fermierilor români care vor să treacă la un model de business de tip agricultură bio/ecologică. Programul - denumit "Creştem România BIO" - reprezintă un angajament pe termen lung, deschis oricărui fermier român care doreşte să fie certificat bio, prin care Carrefour va oferi suport direct pe toată durata procesului de conversie.În primele 2 luni, peste 200 de fermieri s-au înscris în program şi 75 dintre ei sunt eligibili pentru a începe conversia la bio, aceştia beneficiind de sprijin financiar pentru primul an, contracte ferme de preluare a producţiei în perioada de conversie şi 2 ani după obţinerea certificărilor necesare, cât şi consultanţă şi promovare. Produsele recoltate în perioada conversiei vor ajunge pe rafturile magazinelor Carrefour cu o etichetă specială, de tranziţie - 'în conversie la BIO' - iar după certificare, cu eticheta ecologică, în conformitate cu normele europene."Există un potenţial mare în ţară. Pentru a converti acest potenţial într-un model de dezvoltare, e nevoie de contribuţia tuturor. Cred sincer că trebuie să lucrăm împreună: fermieri, retaileri, autorităţi, organizaţii de mediu, ONG-uri şi camere de comerţ. Fermierii înscrişi în program sunt plini de curaj şi creativitate, dispuşi să încerce culturi BIO diverse, precum cartofi, morcovi, ardei, mure, afine şi altele. Bio va fi o parte esenţială a agriculturii româneşti, iar Carrefour vrea să pună piatra de temelie", a precizat Jean Richard de Latour, CEO Carrefour România, prezent la evenimentul de lansare al acestui program.La rândul său, Michele Ramis, ambasadorul Franţei în România, a îndemnat toţi actorii implicaţi să beneficieze de oportunităţile actuale. "Agricultura românească are de jucat rolul său în acest mod de producţie şi pe piaţa comună europeană, care, să ne amintim, este una dintre cele mai râvnite pieţe din lume, datorită puterii noastre de cumpărare şi a nivelului cererii. Este o şansă care merită să fie exploatată", a spus Michele Ramis, care a transmis un mesaj în limba română.Directorul general Ecocert, Liliana Ciobanu, reprezentantul unei autorităţi acreditate în România să acorde certificări bio, a subliniat că acest proces de certificare presupune multe rigori, iar producătorii aflaţi în conversie trebuie să facă faţă combaterii dăunătorilor fără pesticide şi fără îngrăşăminte chimice.În ceea ce priveşte preţurile produselor bio pe piaţa românească, Silviu Diaconu, director Achiziţii Produse Proaspete Carrefour, a explicat că diferenţele evidente între preţurile produselor bio şi cele convenţionale sunt generate de costurile de import şi de oferta subdimensionată de pe piaţă pentru astfel de legume şi fructe."De la 1 iunie, preţurile produselor bio din magazinele Carrefour au scăzut, ca urmare a reducerii TVA de la 9 la 5%. Este un prim pas, însă diferenţele de preţ vor fi mai mici pe măsură ce vom reuşi să producem în România mai multe legume şi fructe certificate bio. Totodată, pentru că ne dorim să cunoaştem cât mai bine cerinţele pieţei şi impactul produselor bio asupra sănătăţii, vom derula un studiu împreună cu Institutul Naţional de Endocrinologie C.I Parhon", a explicat Silviu Diaconu.Programul Creştem România BIO completează seria de parteneriate dezvoltate de Carrefour cu producătorii agricoli. Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăşti a fost lansată acum 3 ani, iar astăzi livrează peste 5.000 de tone de legume pe rafturile magazinelor. Concomitent, Filierele Calităţii Carrefour garantează calitatea produselor, de la fermă la raft, în doar 36 de ore.