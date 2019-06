Raluca Moianu, mărturisiri despre lupta crâncenă cu depresia după moartea soțului: “Atât de tare m-a încercat viaţa, că…”

20:00

Florin Piersic a avut o replică pentru toți cei care se plâng că actorul vorbește prea mult. Actorul Florin Piersic este invitatul special al celei de-a zecea ediţii a Festivalului Serile Filmului Românesc (SFR). El va primi miercuri seara titlul de cetaţean de onoare al Iaşului, dar şi premiul Institutului Cultural Român, acordat de cinci […]