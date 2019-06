Robert Negoiţă, despre Primăria Sector 3: Peste 100 de milioane au fost furaţi de către Guvern

10:40

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Gruman Robert, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că în timpul incidentelor de la Valea Uzului nu a fost chemat la nicio discuţie cu vreun jandarm, nu a semnat procesul verbal de contravenţie la faţa locului, nu l-a identificat nimeni şi nimeni nu i-a cerut actele de identitate. „Am primit prin poştă o copie a procesului verbal, dar nu prea se poate înţelege pentru ce am primit o amendă de 3.000 de lei. Din ceea ce am putut descifra, am pri...