Timiş: Motor antigravitaţional, invenţie în standurile Salonului de Invenţii şi Inovaţii ''Traian Vuia'' Timişoara

13:50

* Finanţatorul clubului de fotbal FC Farul, fostul internaţional Ciprian Marica, a dezvăluit într-un interviu acordat site-ului grupării de la malul Mării, că există promisiunea clară din partea Primăriei Municipiului Constanţa şi a Consiliului Judeţean Constanţa că în zilele următoare vor anunţa implicarea în proiectul de a readuce echipa la nivel de performanţă.* Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, de la Los Angeles Galaxy, este cel mai bine plătit jucător din actualul sezon al ligii americane de fotbal (MLS), cu un salariu anual de 7,2 milioane dolari, conform datelor oficiale oferite de Sindicatul Jucătorilor, citat de EFE, în timp ce românul Alexandru Mitriţă primeşte 500.000 de dolari de la New York City FC.* Portarul Victor Rîmniceanu a semnat un contract pe două sezoane cu echipa FC Voluntari, a anunţat, joi, clubul ilfovean pe pagina sa de Facebook.* Echipa St Louis Blues a cucerit Cupa Stanley pentru prima oară în istoria sa, reuşind să învingă în deplasare, cu scorul de 4-1, formaţia Boston Bruins, în meciul decisiv al finalei Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), disputat miercuri seara.* Jucătoarea franceză de tenis Caroline Garcia, principala favorită a turneului WTA de la Nottingham (Anglia), dotat cu premii totale în valoare de 250.000 dolari, s-a calificat fără probleme în turul secund, învingând-o în două seturi, 6-1, 6-2, pe britanica Naiktha Bains, venită din calificări.* Tenismanul rus Daniil Medvedev, al treilea favorit, a fost învins de francezul Lucas Pouille cu 7-6 (8/6), 4-6, 6-2, miercuri, în optimile de finală ale turneului ATP pe iarbă de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 679.015 euro.* Jucătoarele belgiene de tenis Kirsten Flipkens şi Greet Minnen s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA de la s-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.* Tenismanul american Frances Tiafoe, cap de serie numărul şase, a fost învins de australianul Jordan Thompson cu 6-3, 6-2, miercuri, în optimile de finală ale turneului ATP pe iarbă de la s-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii totale de 635.750 euro.* Selecţionata Germaniei, una dintre favorite, a învins formaţia Spaniei cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri, la Valenciennes, în Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal feminin din Franţa.* Internaţionalul francez Ferland Mendy, fundaşul stânga al echipei de fotbal Olympique Lyon, a fost transferat la Real Madrid pentru 48 milioane euro, plus bonusuri care pot ajunge până la 5 milioane euro, a anunţat marţi seara clubul francez, citat de AFP.* Reprezentativa Franţei a făcut un pas spre optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal feminin pe care o găzduieşte, după ce a învins selecţionata Norvegiei cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri, la Nisa, într-un meci din Grupa A.* Antoine Griezmann se va transfera în această vară la FC Barcelona, a anunţat Miguel Angel Gil Marin, directorul general al actualului club al atacantului francez, Atletico Madrid, citat de presa spaniolă.* Organizatorii competiţiei de fotbal Copa America, turneu care debutează vineri în Brazilia, au anunţat, miercuri, că au vândut 65 la sută din biletele pentru meciurile acestei ediţii, cu 5 la sută mai puţin decât obiectivul fixat iniţial pentru această dată, informează AFP.* Fiorentina o va înlocui pe AS Roma la ediţia 2019 a International Champions Cup (ICC), turneul estival care are loc anual în Statele Unite, cu participarea unora dintre cele mai importante cluburi europene de fotbal, în cadrul pregătirilor pentru viitorul sezon, au anunţat organizatorii, citaţi de AFP.* Clubul englez de fotbal Manchester United a anunţat transferul lui Daniel James de la Swansea City, internaţionalul galez devenind astfel primul recrut al antrenorului Ole Gunnar Solskjaer la gruparea de pe Old Trafford, informează AFP.* Mijlocaşul Haris Belkebla a fost exclus din lotul selecţionatei Algeriei pentru Cupa Africii pe Naţiuni 2019 după ce şi-a etalat posteriorul pe internet, a anunţat Federaţia algeriană de fotbal (FAF), citată de AFP.* Selecţionata Croaţiei, prima adversară a echipei României la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, a învins formaţia similară a Danemarcei cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, într-un meci amical disputat pe teren propriu, potrivit site-ului federaţiei croate.* Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a menţinut, miercuri, interdicţia de a profesa pentru trei luni în Italia impusă agentului de jucători Mino Raiola, dar a suspendat aplicarea acestei interdicţii în afara Italiei până la începutul lunii iulie.* Selecţionata de fotbal a Marocului, una dintre favoritele la câştigarea Cupei Africii pe Naţiuni 2019, a fost învinsă de formaţia Gambiei cu scorul de 1-0, miercuri, la Marrakech, într-un meci de pregătire pentru turneul final din Egipt (21 iunie - 19 iulie).* Jucătorii selecţionatei de fotbal a Boliviei au fost supuşi miercuri unui control antidoping inopinat de către Comisia medicală a CONMEBOL, cu doar 48 de ore înainte de debutul lor la Copa America 2019, contra echipei gazdă Brazilia, relatează EFE.* Brazilia, gazda competiţiei de fotbal Copa America 2019 şi una din marile favorite, este cotată cu 51% şanse pentru câştigarea turneului care debutează vineri la Sao Paulo, conform unui studiu matematic care ţine cont de toate rezultatele înregistrate de naţionalele participante în ultimii patru ani.* Atacantul Sadio Mane (FC Liverpool) va figura în lotul Senegalului la Cupa Africii pe Naţiuni 2019 la fotbal din Egipt (21 iunie - 19 iulie), a anunţat selecţionerul Aliou Cisse la Alicante (Spania), unde ''Leii din Teranga'' efectuează un stagiu de pregătire, conform AFP.* Selecţionata de fotbal a Braziliei, cu o valoare de piaţă estimată la 956,5 milioane euro, are cel mai valoros lot de jucători dintre participantele la Copa America 2019, unde este considerată principala favorită la câştigarea trofeului, informează agenţia EFE.* Spaniolul Pep Guardiola (Manchester City) l-a detronat pe francezul Zinedine Zidane în clasamentul celui mai reputat antrenor în sezonul 2018/2019, conform studiului ''Coach Reputation Ranking'', care ia în considerare până la 100 de variabile şi zece categorii de clasificare la întocmirea ierarhiei, relatează EFE.* Asociaţia Paraguayană de Fotbal (APF) a donat 21 de tone de alimente cumpărate cu fondurile obţinute după meciul amical dintre selecţionata paraguayană şi Guatemala (2-0), desfăşurat duminica trecută, destinate familiilor afectate de inundaţiile din Paraguay, informează agenţia spaniolă EFE.* Ediţia 2019/2020 a campionatului de fotbal al Angliei va debuta în weekend-ul 9/11 august, capul de afiş al etapei inaugurale reprezentându-l meciul dintre Manchester United şi Chelsea Londra, programat pe stadionul Old Trafford.* Ciclistul britanic Chris Froome, victima unei căzături grave în cursul recunoaşterii traseului etapei a 4-a a cursei Criterium du Dauphine, miercuri la Roanne (Franţa), a fost operat de multiple fracturi, la femur, la cotul drept şi la coaste, urmând să rămână internat în spital timp de două zile, la Saint-Etienne, a anunţat miercuri conducătorul echipei Ineos, Dave Brailsford, citat de AFP.* Pugilistul britanic Tyson Fury, fost campion mondial WBA, WBO şi IBF la categoria grea, l-a prevenit, joi, pe germanul Tom Schwarz că îi va "tăbăci fundul" cu ocazia meciului de sâmbătă dintre cei doi, programat la Las Vegas (Nevada), informează AFP.* Cleveland Cavaliers a numit-o pe Lindsay Gottlieb, fostă antrenoare a echipei feminine a Universităţii din California, în postul de secund al antrenorului John Beilein, a anunţat, miercuri, franciza din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA).* Kevin Durant a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile de la piciorul drept şi va fi indisponibil pentru mai multe luni, a anunţat starul echipei Golden State Warriors, campioana en titre a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), citat de AFP.* Taylor Jenkins, mâna dreaptă a lui Mike Budenholzer la Milwaukee Bucks în ultimul sezon, a fost numit, miercuri, în funcţia de antrenor al echipei Memphis Grizzlies, a anunţat franciza din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).* Damian Lillard, coordonatorul de joc al echipei Portland Trail Blazers, a primit, miercuri, trofeul "J. Walter Kennedy Citizenship", care recompensează un jucător, antrenor sau conducător de club pentru angajamentul său în folosul comunităţii, a anunţat asociaţia ziariştilor specializaţi pe Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).* Internaţionalul australian Israel Folau, exclus din selecţionata ţării sale în urma unor mesaje considerate homofobe, pe care le-a postat pe reţelele de socializare, este dorit în reprezentativa statului Tonga pentru Cupa Mondială de rugby din anul 2023, informează Reuters.AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Lăzăroiu)