Fotbal: Iker Casillas (FC Porto) nu a luat încă o decizie în privinţa retragerii sale

Copa America la fotbal, un campionat al ţărilor din America de Sud, se va desfăşura anul acesta în Brazilia, între 14 iunie şi 7 iulie, cu participare a 12 echipe, împărţite în trei grupe.Pe lângă cele zece formaţii din confederaţia sud-americană de fotbal (CONMEBOL) participă şi două echipe invitate, Qatarul şi Japonia, campioana, respectiv vicecampioana Asiei. Copa America este cel mai vechi turneu interţări din lume, împlinind 103 ani de existenţă.Meciurile vor avea loc în cinci oraşe şi pe şase stadioane: Rio de Janeiro (Maracana), Sao Paulo (Morumbi, Arena Corinthians), Belo Horizonte (Mineirao), Porto Alegre (Arena do Gremio) şi Salvador (Itaipava Arena Fonte Nova).În meciul de deschidere, programat vineri la Sao Paulo, pe Morumbi (sâmbătă, 03:30, în România), naţionala ţării gazdă, Brazilia, va întâlni Bolivia.Finala se va juca în data de 7 iulie, pe legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro.Componenţa grupelor:Grupa A: Brazilia, Bolivia, Venezuela, PeruGrupa B: Argentina, Paraguay, Columbia, QatarGrupa C: Chile, Uruguay, Japonia, EcuadorProgramul competiţiei:Vineri 14 iunieBrazilia - Bolivia (Morumbi - Sao Paulo, sâmbătă, 03:30, în România), Grupa ASâmbătă 15 iunieVenezuela - Peru (Arena do Gremio, Porto Alegre, 22:00), Grupa AArgentina - Columbia (Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador, duminică, 01:00), Grupa BDuminică 16 iunieParaguay - Qatar (Maracana - Rio de Janeiro, 22:00), Grupa BUruguay - Ecuador (Mineirao - Belo Horizonte, luni, 01:00), Grupa CLuni 17 iunieJaponia - Chile (Morumbi - Sao Paulo, marţi, 02:00), Grupa CMarţi 18 iunieBolivia - Peru (Maracana - Rio de Janeiro, miercuri, 00:30), Grupa ABrazilia - Venezuela (Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador, miercuri, 03:30), Grupa AMiercuri 19 iunieColumbia - Qatar (Morumbi - Sao Paulo, joi, 00:30), Grupa BArgentina - Paraguay (Mineirao - Belo Horizonte, joi, 03:30), Grupa BJoi 20 iunieUruguay - Japonia (Arena do Gremio - Porto Alegre, vineri, 02:00), Grupa CVineri 21 iunieEcuador - Chile (Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador, sâmbătă, 02:00), Grupa CSâmbătă 22 iuniePeru - Brazilia (Arena Corinthians - Sao Paulo, 22:00), Grupa ABolivia - Venezuela (Estadio Mineirao - Belo Horizonte, 22:00), Grupa ADuminică 23 iunieQatar - Argentina (Arena do Gremio - Porto Alegre, 22:00), Grupa BColumbia - Paraguay (Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador, 22:00), Grupa BLuni 24 iunieChile - Uruguay (Maracana - Rio de Janeiro, marţi, 02:00), Grupa CEcuador - Japonia (Mineirao - Belo Horizonte, marţi, 02:00), Grupa CSFERTURI DE FINALĂJoi 27 iuniesfert 1: câştigătoarea Grupei A - locul 3 în Grupa B/C (Arena do Gremio - Porto Alegre, vineri, 03:30)Vineri 28 iuniesfert 2: locul 2 în Grupa A - locul 2 în Grupa B (Maracana - Rio de Janeiro, 22:00)sfert 3: câştigătoarea Grupei B - locul 2 în Grupa C (Arena Corinthians - Sao Paulo, sâmbătă, 02:00)Sâmbătă 29 iuniesfert 4: câştigătoarea Grupei C - locul 3 în Grupa A/B (Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador, 22:00)SEMIFINALEMarţi 2 iuliecâştigătoarea sfertului 1 - câştigătoarea sfertului 2 (Mineirao - Belo Horizonte, miercuri, 03:30)CONMEBOLcâştigătoarea sfertului 3 - câştigătoarea sfertului 4 (Arena do Gremio - Porto Alegre, joi, 03:30)FINALA MICĂSâmbătă 6 iulieînvinsele din semifinale (Arena Corinthians - Sao Paulo, 22:00)Duminică 7 iuliecâştigătoarele din semifinale (Maracana - Rio de Janeiro, 23:00)AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Lăzăroiu) Citește și: Fotbal: Copa America 2019 - prezentarea echipelor participante