Performance means Going For Great

10:30

Florin Tănase (24 de ani) e foarte aproape s-o părăsească pe FCSB în această vară, fiind dorit în Statele Unite, la clubul New York Red Bulls. Negocierile sunt extrem de avansate, anunță sursele GSP.ro, iar transferul lui Tănase, un lider al celor de la FCSB în ultimele sezoane, are șanse mari să se perfecteze în perioada următoare. ...