Victor Ponta: Am o veste proastă! României nu îi va fi bine

13:10

Banca Transilvania susține antreprenorii în cadrul Programului Start-Up Nation prin Pachetul BT Start-Up Nation, care cuprinde: credit-punte, cont curent, facilitatea Contul primul an gratuit şi facilităţi complementare bankingului pentru primul an de business.Pachetul de servicii din Pachetul BT Start-Up Nation sunt destinate gestionării afacerii şi rezolvă câteva dintre nevoile reale ale antreprenorilor aflați la început de drum – de la posibilitatea realizării siteului firmei sau a propriului magazin online, facturare, gratuitate pentru medicina muncii şi anunțuri de recrutare, până la accesul la cursuri şi workshopuri.13.000 de proiecte de business au fost selectate pentru finanțare, din cele peste 33.000 care au fost depuse, conform Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat.Pachetul BT Start-Up Nation cuprinde următoarele: - Credit-punte; - Cont curent la Banca Transilvania; - Facilitatea BT, Contul primul an gratuit; - Înrolare în BT Club şi acces gratuit la cursuri, traininguri şi evenimente destinate comunității de business. Clubul este o inițiativă BT dedicată antreprenorilor şi are peste 25.000 de membri; - Facilitatea Blugento: posibilitatea realizării unui site de prezentare a afacerii sau propriul magazin online în mai puțin de 3 zile; - Servicii gratuite de facturare pentru o perioada de 12 luni, prin Smartbill; - 12 luni gratuite pentru servicii de medicina muncii pentru 4 angajați, în cadrul Rețelei private de sănătate Regina Maria; - 2 tipuri de pachete de anunțuri de recrutare pe platforma eJobs; - Pachetul “Alertă firma ta”, oferit de Termene.ro, platformă cu informații oficiale şi actualizate în timp real despre datele financiare şi juridice ale firmelor din România; - Cont gratuit pe Online Mastery StartUp, platforma prin care pot fi accesate cursuri de marketing online. Creditul-punte este destinat acoperirii cheltuielilor curente – eligibile, aferente planului de afaceri - din programul de finanțare până la efectuarea tranşelor din suma nerambursabilă de maximum 200.000 de lei (≈44.000 de euro). Dobânzile, comisioanele BT şi comisionul de garantare a creditului de către Fondul Național de Garantare sunt cheltuieli eligibile, din ajutorul nerambursabil. Dobânda fixă a creditului-punte de la BT este de 4,5%, iar comisionul de acordare este de 0,75%.Banca Transilvania este una dintre băncile selectate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat pentru distribuția Alocației Financiare Nerambursabile. Fiind un program național, guvernamental, Banca Transilvania colaborează cu toți partenerii acestuia, cum sunt agențiile teritoriale ale ministerului menționat şi Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Pentru BT, Start-Up Nation este încă o cale de a contribui la creşterea economică, prin stimularea înființării de firme şi încurajarea celor cu spirit întreprinzător.Comunicare & Relații Publice | Banca Transilvania