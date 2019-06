Întrevedere inedită între ayatollahul Khamenei şi premierul japonez pentru fondul tensiunilor între Iran şi SUA

Ayatollah Ali Khamenei l-a primit joi dimineaţă la Teheran pe prim-ministrul japonez Shinzo Abe, primul şef de guvern nipon care se întâlneşte cu liderul suprem al Iranului de la Revoluţia islamică din 1979, relatează AFP şi Reuters.Iranul nu va repeta "experienţa amară'' a negocierilor cu Statele Unite, a declarat ayatollahul Ali Khamenei în cursul întrevederii cu premierului japonez Shinzo Abe, pe fondul unei escaladări a tensiunilor între Teheran şi Washington.Abe, care a transmis un mesaj liderilor iranieni din partea preşedintelui Donald Trump, a avertizat miercuri asupra unor ciocniri nedorite în Orientul Mijlociu, regiune lovită de criză, după întâlnirea avută cu preşedintele iranian Hassan Rouhani.Tensiunile dintre Statele Unite şi Iran, deja la cote înalte, urmează să crească în continuare după informaţii privind presupuse atacuri asupra unor petroliere în regiunea Golfului. Washingtonul a trimis mai multe forţe în regiune în ultimele săptămâni, după ce a acuzat Teheranul că pune în pericol transportul maritim în zonă. Iranul a negat că ar fi implicat în atacuri similare precedente.''Preşedintele american Donald Trump nu merită un schimb de mesaje", a declarat liderul suprem iranian Ali Khamenei la întâlnirea cu premierul nipon. "Consider că (Donald) Trump nu merită schimburi de mesaje. Nu am un răspuns pentru el şi nu îi voi răspunde ", a declarat ayatollahul Khamenei în cursul întrevederii avute cu premierul nipon, potrivit unui extras video difuzat de televiziunea de stat iraniană.Khamenei a mai spus că promisiunea lui Trump că nu va căuta schimbarea regimului în Iran este "o minciună", adăugând că nu crede în oferta Washingtonului de negocieri oneste cu Teheranul.Tensiunile dintre Washington şi Teheran au crescut puternic în ultimele săptămâni, la un an după ce Statele Unite s-au retras din acordul nuclear internaţional din anul 2015 încheiat între Iran şi puterile lumii pentru a reduce programul nuclear iranian în schimbul ridicării sancţiunilor."Republica Islamică Iran nu are încredere în America şi nu va repeta niciodată experienţa amară a negocierilor anterioarecu America în cadrul JCPOA", a spus Khamenei, folosind acronimul pentru Planul Comun şi Cuprinzător de Acţiune semnat în 2015 de cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU (SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa) şi de Germania, pentru a îngheţa programul nuclear militar al Iranului."Nicio naţiune înţeleaptă şi mândră va accepta negocieri sub presiune'', a adăugat el. Potrivit premierului japonez, "liderul suprem Khamenei a afirmat că ţara nu sa va face şi nu ar trebui să facă, să deţină sau să utilizeze arme nucleare şi că nu are astfel de intenţii''.Luna trecută, Washingtonul a revocat scutirile de sancţiuni care au permis unor ţări, inclusiv Japoniei, să continue să cumpere ţiţei iranian, obligând efectiv toate ţările să oprească achiziţionarea de petrol iranian, în caz contrar riscând sancţiuni.În cursul unei vizite efectuate luna trecută în Japonia, preşedintele american Donald Trump a salutat ajutorul premierului Abe în relaţiile cu Iranul, subliniind ceea ce el a numit "relaţia foarte bună" dintre Tokio şi Teheran.Premierul japonez a vizitat Iranul pentru a diminua tensiunea în creştere între Statele Unite şi Republica Islamică. Japonia se află într-o poziţie unică de a acţiona ca mediator, având relaţii strânse cu Iranul.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)

