Banking prin telefon: Banca Transilvania şi CallVU, parteneriat pentru noi experiențe digitale pentru clienți

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, şi CallVU, companie care oferă soluții omni-channel inovative, anunță începutul unui parteneriat prin care BT oferă clienților o nouă experiența digitală, prin self-banking pe telefonul mobil. Datorită acestei colaborări, Banca Transilvania lansează BT Visual Help, opțiune prin care clienții persoane fizice pot gestiona facil, non-stop şi gratuit, prin telefon, cardurile. Prin BT Visual Help, clienții persoane fizice îşi pot bloca temporar sau definitiv cardul, pot solicita reemiterea unui card după blocarea definitivă a acestuia şi pot modifica limitele de tranzacții cu cardul. Lansarea are loc după o perioadă de testare, în care facilitatea se bucură deja de succes: peste 10.000 de clienți ai băncii au apelat la BT Visual Help în decurs de două luni.„Nevoile noastre de business sunt legate mai ales de impulsionarea creşterii adopției serviciilor digitale şi de oferirea unor experiențe pozitive clienților noştri. CallVU s-a potrivit foarte bine şi a venit cu ceea ce ne doream, o soluție de digitalizare a interacțiunii clienților cu call centerul BT, ceea ce ne ajută să facem încă un pas în strategia noastră de a avea focus pe tehnologie şi de a construi brandingul digital al băncii ” afirmă Gabriela Nistor, Director General - Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania. “Obiectivul soluției CallVU Digital Engagement este de a transforma într-o mod digital serviciile, pentru un grad cât mai ridicat de satisfacție a clienților. De la procese complexe şi de mare importanță, la banking-ul de zi cu zi. Colaborarea noastră cu echipa Băncii Transilvania atinge tocmai aceste obiective, printr-o colaborare strânsă, care include strategii comune de planificare, gândire şi implementare” - declară Ori Faran, CEO şi fondator CallVU.CallVU oferă o platformă omnichannel prin intermediul căreia clienții care apelează echipa Call Center sunt ghidați către zona de digital self-service pentru a realiza câteva acțiuni specifice cu ajutorul telefonului. Aceasta ajută la contactarea persoanelor din echipa Call Center, cât şi la completarea unor formulare şi trimiterea de documente, facilitând astfel comunicarea în timp real, prin colaborare digitală. BT Visual Help, banking fără a veni la bancăPentru a accesa BT Visual Help, clienții Băncii Transilvania trebuie să apeleze numărul de telefon 0264 30 80 28, să urmeze paşii indicați de mesajul înregistrat, după care să acceseze linkul pe care îl primesc prin SMS. BT Visual Help va oferi în curând şi alte facilități atât pentru clienții persoane fizice, cât şi pentru antreprenori. Banca Transilvania & CallVU

