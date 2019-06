Elevii intră în vacanţa de vară de vineri

16:00

Redăm principalele declaraţii ale liderului USR la emisiunea Marius Tucă Show: “Eram un om care nu cunoştea pe absolut nimeni în politică. Nu-l cunoşteam nici pe Nicuşor Dan” „Am luat-o ca pe o glumă şi gluma s-a tot îngroşat, am intrat în Parlament” „După ce am devenit preşedinte de partid am început să primesc pe Facebook diverse măscări, înjurături, jigniri, dar înţelegi că face parte din job” „Relaţia mea cu preşedintele Iohannis este foarte deschisă şi foarte onestă” „USR-ul are aproape un...