Edith Gonzalez a murit. Actrița a fost în 2007 în România și a jucat alături de Gheorghe Dinică și Marin Moraru. FOTO

13:10

Evaluarea Națională 2019. Absolvenții de clasa a VIII-a vor susține săptămâna viitoare probele scrise din cadrul examenului de Capacitate, iar limba română e prima materie la care își vor verifica toate cunoștințele acumulate în ultimii ani de școală. Pe lângă lecțiile studiate în cursul acestui an școlar, ei s-au pregătit și rezolvând modele și variante […] The post Evaluarea Națională 2019. Ce subiecte au picat la limba română în 2018 appeared first on Cancan.ro.