Ciamba: Relaţiile bilaterale cu partenerii noştri germani sunt puternice şi privilegiate

18:50

Preşedintele american Donald Trump a comis joi o nouă greşeală de ortografie într-un mesaj pe Twitter în care s-a lăudat cu întâlnirile sale diplomatice cu lideri străini şi familii regale, printre care şi cea recentă cu moştenitorul coroanei britanice, prinţul de Wales, pe care l-a numit însă 'prinţul Balenelor' (Prince of Whales), notează Reuters şi AFP.'Mă întâlnesc şi vorbesc cu ''guverne străine'' în fiecare zi. Tocmai m-am întâlnit cu Regina Angliei, Prinţul de Whales (sic!, n.red.), Prim-ministrul Marii Britanii, Prim-ministrul Irlandei, Preşedintele Franţei şi Preşedintele Poloniei', a postat Trump pe Twitter.Nefericitul 'h' adăugat numelui 'Wales' l-a transformat pe acesta în 'Whales' (balene, în limba engleză).Chiar dacă Trump a corectat rapid tweet-ul iniţial, răul era deja făcut, jocul de cuvinte fiind deja lansat pe reţelele sociale. I meet and talk to “foreign governments” every day. I just met with the Queen of England (U.K.), the Prince of Wales, the P.M. of the United Kingdom, the P.M. of Ireland, the President of France and the President of Poland. We talked about “Everything!” Should I immediately....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019'Am vorbit despre ''Tot''. Ar trebui să sun imediat la FBI despre aceste discuţii şi întâlniri? Cât de ridicol! Nu s-ar mai avea niciodată încredere în mine. Acestea fiind zise, răspunsul meu întreg este rareori preluat de Media Fake News. Ele lasă în mod intenţionat deoparte partea care contează', a mai scris preşedintele american.Postările sale par a fi o reacţie la criticile apărute după ce duminică a declarat că ar accepta de la un guvern străin informaţii compromiţătoare despre un rival electoral, fără a raporta aceasta către FBI.Cu prilejul vizitei recente în Marea Britanie, Donald Trump a luat ceaiul cu prinţul Charles, declarând ulterior a avut cu acesta 'o conversaţie grozavă în legătură cu ceea ce voi numiţi schimbările climatice'.Dialogul, prevăzut să dureze 15 minute, a continuat însă timp de peste o oră şi jumătate, iar prinţul Charles 'a făcut cea mai mare parte din conversaţie', a precizat Trump.El a dat asigurări că 'l-a ascultat cu adevărat' pe prinţul de Wales şi s-a declarat impresionat de pasiunea faţă de subiect a lui Charles, cunoscut pentru luările sale de poziţie împotriva încălzirii climatice.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Sorin Popescu, editor online. Adrian Dădârlat)