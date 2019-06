Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 14 iunie 2019. Fecioarele rezolvă chestiuni administrative

16:20

Bucharest Pride, festivalul care sărbătorește an de an diversitatea și drepturile persoanelor LGBTQIA+, are loc în perioada 14-24 iunie, sub sloganul #loveforall și va culmina cu Marșul Bucharest Pride, organizat pe 22 iunie, potrivit organizatorilor. Cea de-a 15-a ediție a evenimentului va culmina cu Marșul Bucharest Pride, care, pentru al doilea an consecutiv, va avea