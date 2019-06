Gigi Becali anunță o măsură revoluționară pe care o va impune la FCSB. „Cei mai mari miliardari ai lumii fac asta”

22:00

Usor-usor se repara abuzurile facute de unitatea de elita DNA Ploiesti, la care stapan pe plantatie era prezentat procurorul Mircea Negulescu, zis "Portocoala" sau "Zdreanta". Un alt dosar de-al vestitului procuror Negulescu se finalizeaza cu achitare la Inalta Curte, dupa ce in fond primise condamnare. Este vorba despre dosarul nr. 379/42/2016 de pe rolul instantei supreme, in care Negulescu, impreuna cu colegul sau procurorul Alfred Savu de la DNA Ploiesti au decis trimiterea in judecata a judecatoarei Ruxandra Popescu (foto dreapta) de la Judecatoria Sinaia, a primarul municipiului Sinaia Vlad Oprea (foto stanga), precum si a secretarei Primariei Sinaia Beatrice Radulescu pentru pretinse infractiuni de luare de mita, respectiv abuz in serviciu, informeaza luju.ro.