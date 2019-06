Nicio zi fără mesaje care incită la ură. Raport ALARMANT despre România

19:00

Ulterior, Ponta a scris pe Instagram: NU mai fac poze cu Dan Barna ca e gelos Ciolos. „În final, dacă îmi permiteţi în acest cadru solemn o glumă, m-au certat foarte mulţi oameni azi că de ce vin la Cotroceni, vin la Iohannis, vin la... Am încercat să le explic: integrare europeană, justiţie... Nu i-am convins pe toţi. Vă rog să nu fiţi supăraţi pe social-democraţi şi pe oamenii de stânga care sunt proeuropeni. Liderii PSD sunt trecători. Şi le-am spus tuturor că, uitându-mă în Europa, după 20 de preşedinte de dreapta, în 2024 va fi în sfârşit şi un preşedinte de centru-stânga şi am venit să pregătim momentul”, a spus Ponta. View this post on Instagram #ProRomania # NU mai fac poze cu Dan Barna ca e gelos Ciolos A post shared by Victor Ponta (@victor.ponta.proro) on Jun 13, 2019 at 8:18am PDT