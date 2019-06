Cum a aflat fiica lui Edith Gonzales că mama sa a murit. Actrița își dorea să aniverseze ziua de naștere a adolescentei

21:10

România nu are autostrăzi, dar Moldova nu are străzi. Sunt doar bucăţi de asfalt care leagă gropile între ele. Pe drumul dintre aeroport și inima Chişinăului, realizezi că glumele de pe internet sunt pe jumătate adevărate: Republica Moldova arată cum ar fi arătat România fără Uniunea Europeană. Inclusiv la nivelul clasei politice. Chişinău, iunie 2019