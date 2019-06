Caniculă cu aer irespirabil și RADIAȚII ultraviolete crescute

08:30

Planurile Statelor Unite pentru posibile conflicte cu Rusia și China sunt greșite, iar bugetul enorm de care beneficiază Pentagonul va fi irosit dacă oficialii americani nu vor realiza o revizuire majoră a strategiei militare actuale, avertizează un raport reacent realizat de către Center for New American Security (CNAS). Printre altele, documentul intitulat „Why America Needs a New Way of War” susține că metodele și conceptele de luptă moștenite din epoca Războiului Rece „nu vor funcționa” în scenariile moderne, scrie G4Media. De aceea, în lipsa unor schimbări strategice semnificative, SUA ar putea pierde confruntările potențiale cu Rusia sau China, iar planurile Pentagonului de a dezvolta arme și strategii de penetrare a rețelelor de apărare rusești sau chinezești, extrem de complicate, sunt o pierdere de timp și ar putea duce la înfrângerea forțelor militare americane pe viitorul câmp de luptă. Raportul a fost realizat de către Chris Dougherty, bursier la CNAS, o organizație de tip think-tank bipartizana din Washington, care este specializată în chestiuni privind securitatea națională a Statelor Unite. Dougherty, care a fost soldat de elită în U.S. Army și a lucrat, de asemenea, în unitatea Strategy and Force Development din cadrul Departamentului de Apărare, afirmă că America trebuie să dezvolte un „nou mijloc de a desfășura războaie,” mai potrivit pentru confictele cu marile puteri ale lumii.