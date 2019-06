EXCLUSIV Gică Popescu, dezvăluiri despre relația cu Hagi „Ne certăm zi de zi! Mai lipsea să ne luăm la bătaie”

22:20

Gigi Becali confirmă că Florin Tănase (24 de ani) are o ofertă din Statele Unite ale Americii, de la clubul New York Red Bulls.„Am discutat cu cineva. Eu am cerut 6 milioane, dar ei au dat 5 milioane. Îl dau și cu 5 milioane. Dacă e oferta clară îl dau! Mi-e frică să-l dau, dar trebuie să-și facă și el viitorul că are o vârstă", a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.