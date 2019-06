Hrana și vinul (Publicitate)

09:10

De-abia anul trecut am auzit, după 28 de ani, un ministru al educației abordând problema toaletelor școlare din curte. Cele în care mor copii. Dar nu numai statul are responsabilități aici. În martie 2012 am scris, în Cațavencii, mânat de revoltă, un text dur iscat de moartea unei fetițe de 8 ani. O fetiță pe […] Post-ul OPINIE/ „Merde, shit, la naiba!” PAH, despre copiii care mor la școală, an de an, înecați în gropile cu rahat și despre cum Ministerul Educației privește fenomenul cu indiferență apare prima dată în Libertatea.ro.