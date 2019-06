Doliu în medicina românească! “Chirurgul cu mâini de aur” a murit într-un accident rutier

21:30

Primarul Capitalei a plecat la Londra pentru o nouă intervenţie chirurgicală. Aceasta este a patra operaţie la colon la care Gabriela Firea se supune de la finele anului 2018 încoace. Gabriela Firea are probleme de sănătate de mai multe luni, dar până acum a fost fidelă sistemului medical din România. De data aceasta, primarul Capitalei […] The post Gabriela Firea, operată de urgență! Primarul Capitalei a ajuns pe mâna medicilor englezi appeared first on Cancan.ro.