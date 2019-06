Romain Grosjean a urlat și a pus hoții pe fugă în timpul unui jaf: "Suntem toți în siguranță”

10:00

Norocul a dat peste un buzoian care din aceasta saptamana este mai bogat cu 174,406.4 lei. Patru numere i-au purtat un extraordinar noroc inspiratului parior care a jucat doua bilete pe aceeasi extragere, aceeasi loterie.Loteriile sunt foarte cautate in aceasta perioada, in lispa evenimentelor sportive, iar castigurile sunt foarte mari. In agentiile Stanleybet sunt disponibile 70 loterii internationale, deci castigul poate veni la orice ora, din orice colt al lumii. ...