Mama lui Radu Mazăre a rupt tăcerea. Unde ar urma să lucreze fiul ei, aflat la Penitenciarul Rahova: “Săptămâna viitoare s-ar putea să-l ducă la…”

22:00

După ce, ieri, v-am dezvăluit, în premieră, că logodnica l-ar fi vizitat pe fostul președinte al PSD în afara orelor de program stabilite de conducerea Penitenciarului Rahova, Irina Tănase s-a hotărât să vorbească, pentru prima dată de când Liviu Dragnea a fost încarcerat. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă […] The post Logodnica lui Liviu Dragnea vorbește în exclusivitate despre vizita pe care a făcut-o în weekend la Penitenciarul Rahova appeared first on Cancan.ro.