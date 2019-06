Un român de 25 de ani a murit într-un accident înfiorător, în Italia!

10:30

Un băiat de 12 ani a murit înecat, joi, în Iaşi. Copilul a intrat să se scalde în râul Jijia, însă nu a mai putut să iasă la suprafaţă din cauza apei învolburate. Băiatul a fost la şcoală, iar când s-a întors acasă, tatăl său l-a trimis cu căruţa să aduc iarbă la animale. Băiatul, […]