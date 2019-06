Dăncilă l-a revocat pe guvernatorul Deltei Dunării

14:40

„Recomandările se referă la transporturi, sustenabilitatea transporturilor. Am recomandat ca investiţiile să se concentreze pe politicile economice care privesc transporturi. Recomandăm îmbunătăţirea pregătirilor şi prioritizării proiectelor mari. Dacă privim transportul, România are cel mai mic scor faţă de alte ţări din UE privind infrastructura rutieră şi feroviară. Are un scor mai bun în ceea ce priveşte transportul aerian şi serviciile portuare. Noi recomandăm investiţii în infrastructură”,...