Cod roșu de ploi torențiale, vijelii și grindină în Bistrița-Năsăud

Dan Negru are 48 de ani și aproape jumătate din viață și-a petrecut-o în Capitală. La București stă și muncește, dar sufletul și l-a lăsat acasă, în Timișoara, spune el. “N-am plecat niciodată cu adevărat din Timișoara. Nu-mi place și nu mă regăsesc deloc în București. Încă mă consider plecat în delegație cu serviciul, deși […] Post-ul Dan Negru se simte dezrădăcinat, deși s-a mutat de 20 de ani la București. “Încă mă consider plecat în delegație” apare prima dată în Libertatea.ro.