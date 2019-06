Flick i-a aruncat cuvinte grele lui Speak: ”Să te duci dracu’!” Care a fost motivul

12:30

Iulia Albu a luat-o în ”cătare” pe Nicoleta Nucă, iar concluzia trasă este una care, cu siguranță, nu îi va face plăcere artistei. Aceasta are o carieră de succes și este înconjurată de fani, însă în ceea ce privește ultima ținută aleasă n-a ”mulțumit-o” pe Iulia Albu. Iulia Albu nu a menajat-o pe Nicoleta Nucă. […] The post Iulia Albu o desființează pe Nicoleta Nucă: ”Prelată cu paiete și aerisire dorsală” appeared first on Cancan.ro.