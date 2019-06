Ciclism: Starea britanicului Chris Froome se ameliorează, spun medicii

17:40

Albumul intitulat "Papa Francisc în Grădina Maicii Domnului" a fost lansat vineri, la Iaşi, în cadrul manifestărilor organizate în cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc (SFR).Primul album cu fotografii din timpul vizitei Papei Francisc în România este tipărit la editura Integral şi poartă semnătura fotografilor Cristian Radu Nemea, George Călin şi Octav Ganea. Lucrarea a fost lansată în cursul zilei de vineri, în cadrul unui eveniment organizat în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul celei de-a zecea ediţii a SFR."De ce sunt trei fotografi? Era imposibil omeneşte să fii singur pe tot acest parcurs al Papei în România. Mă onorează faptul că i-am avut lângă mine pe aceşti fotografi care m-au ajutat să completez acest album. Mă bucur şi de sprijinul domului Costel Postolache, directorul editurii. (...) Albumul este un album, este primul, pentru că am înţeles că vor mai fi şi alte, şi este făcut din suflet. Nu îmi permit să ţin un discurs despre Papă, dar cu siguranţă vor trece zeci de ani până voi înţelege ce s-a întâmplat pe parcursul acestor trei zile", a declarat Cristian Radu Nema.În acest album este şi o fotografie realizată de Andrei Cucu, în care este imortalizat momentul în care Papa Francisc este întâmpinat la Aeroport de primarul Mihai Chirica."Ziua aceea a fost ploioasă încă de dimineaţă. Dar nimic nu e întâmplător. Odată cu aterizarea Papei la Iaşi şi cerul s-a înseninat. Deci, cineva acolo sus ne iubeşte cu siguranţă şi ne-a lăsat şi pe noi, fotografii, să lucrăm în condiţii normale. Nu a fost deloc uşor. E un eveniment unic şi pentru noi, fotografii, să avem onoarea să fim în proximitatea Papei, de a fotografia un astfel de eveniment şi de a reda comunităţii nişte fotografii care probabil vor intra în istoria acestui oraş, pentru că nu se ştie dacă vom mai primi o astfel de vizită. E o bucurie şi o împlinire personală şi profesională", a declarat, la rândul său, Andrei Cucu.Costel Postolache, directorul editurii Integral, a povestit celor prezenţi la eveniment că această carte nu a fost planificată, albumul fiind publicat în urma unei idei spontane. El a spus că ediţia va fi "una populară", la un preţ popular, se va găsi atât în librării cât şi în chioşcurile de presă începând de săptămâna viitoare. Sursa foto: Editura Integral / Facebook"Marţea trecută, deci acum 10 zile, am primit un mesaj de la Cristian (Cristian Radu Nema -n.r) 'uite ce idee mi-a venit aseară. Am fost în câteva locuri, am câteva fotografii interesante. Ai vreo idee?'. Noi am mai făcut acum câţiva ani o carte, "Mihai I Amurg Regal", aşa că aveam precedentul colaborării şi evident am spus da. Toate astea nu au nicio relevanţă în faţa emoţiei pe care am resimţit-o ca om. Nu contează nici religia, nici spiritul, nici abordarea. Nu m-am intersectat, nu l-am văzut pe Sanctitatea Sa în această vizită, dar cu toate acestea emoţia pe care am primit-o văzând fotografii din vizita Sanctităţii Sale m-a făcut să încerc să dau şi eu înapoi ceva comunităţii. Sper ca foarte multă lume să poată rememora această prezenţă care ne va patrona multă vreme de acum încolo", a spus Costel Postolache.Prezentă la eveniment, Irina Margareta Nistor, ambasadorul SFR, a povestit la rândul său că a fost impresionată de vizita Papei în România şi de faptul că l-a întâlnit la Blaj."Cu toţii ne dorim ceva palpabil. Am avut o experienţă formidabilă. (...) Atât de mult îmi doream să ajung să îl văd încât am văzut toate filmele despre Papă. E un personaj în sine. M-am dus la Blaj. Era atâta linişte la Blaj. A fost momentul de reculegere pentru cei şapte martiri în care 120.000 de oameni, inclusiv SPP-iştii, au oprit tot şi s-au recules. E o mare realizare acest album foto", a spus Irina Margareta Nistor.Reprezentanţii municipalităţii ieşene au anunţat că şi instituţia va edita un album cu fotografii din timpul vizitei Papei Francisc la Iaşi."Am avut onoarea să fiu gazda Sanctităţii Sale. Am avut probabil şansa sau privilegiul divin de a se întâmpla în vreme ce eu am funcţionat ca primar în acest oraş. Ieşenii s-au bucurat, iar pentru mine a fost extraordinar să văd comportamentul unei populaţii dominant ortodoxe în faţa prezenţei şefului Bisericii Catolice, un comportament demn de laudă. Ieşenii sunt credincioşi şi îl iubesc pe Dumnezeu cum este el, simplu, aşa cum a vrut să rămână în sufletul nostru. Nu ascund faptul că noi lucrăm la o altă variantă a unui album dedicat prezenţei Sanctităţii Sale la Iaşi, se ocupă Ozolin Duşa şi Andrei Cucu. În permanenţă am avut doi fotografi de excepţie care să se ocupe de vizita Sanctităţii Sale", a declarat primarul Mihai Chirica. AGERPRES / (A - autor: Daniela Malache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Serile Filmului Romanesc / Facebook