Florin Salam a cântat la căpătâiul unui mort, iar fiul răposatului l-a îngropat în bani. Atenție, imagini uluitoare!

Recent, Brigitte şi Florin Pastramă s-au căsătorit civil, iar acum se pregătesc de marea petrecere de nuntă! Pentru ca toate lucrurile să iasă cum trebuie, cei doi îndrăgostiți trebuie să își caute verighetele. Pentru că Pastramă s-a căsătorit cu o femeie pretențioasă, a fost nevoit să meargă în căutarea lor a patra oară. "Este a […]