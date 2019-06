Cum arată DJ Wanda în costum de baie la 44 de ani. A atras toate privirile plajă la Cannes

08:40

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o atenţionare nowcasting de ceaţă şi vizibilitate redusă pentru mai multe localităţi din judeţul Harghita, valabilă în ora următoare. Potrivit meteorologilor, până la ora 9:30, se va semnala ceaţă care determină reducerea vizibilității, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Localităţile aflate sub […]