Alain Delon este în stare gravă! Ultima lui dorință a șocat pe toată lumea: ”Prefer mai degrabă asta…”

19:00

Flick i-a aruncat cuvinte grele lui Speak. Fanii au aflat, astăzi, care a fost mărul discordiei dintre cei doi artiști. Zilele trecute, Speak i-a lansat bunul său prieten o provocare. Bineînțeles, Flick nu s-a lăsat ”intimidat” de cerințele artistului și a acceptat provocarea de a-și schimba culoarea părului. Zis și făcut! Flick a publicat, pe […] The post Flick i-a aruncat cuvinte grele lui Speak: ”Să te duci dracu’!” Care a fost motivul appeared first on Cancan.ro.