Adevărul despre fotografia cu Liviu Dragnea din închisoare

20:30

Agresorul a fost depistat în urmă cu puțin timp, în București. Individul are 38 de ani și este subofițer la o unitate militară. Din primele informații, se pare că bărbatul ar fi urmărit-o pe puștoaică și ar fi tras-o spre o scară de bloc, unde ar fi vrut să profite de ea. Polițiștii au declanșat […] The post Agresor sexual, prins în București! Bărbatul este subofițer la o unitate din Capitală appeared first on Cancan.ro.