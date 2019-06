Marius Elisei s-a filmat gol pușcă în cadă. Ce declarație de dragoste i-a făcut Oana Roman soțului ei

22:30

Marcel Pavel și soția lui au o relație de invidiat bazată pe încredere și comunicare. Iar pentru că artistul îi dă soției libertatea de care are nevoie, nu a avut nimic împotriva faptului că aceasta și-a serbat ziua de naștere doar cu fetele. În fiecare an, de ziua sa de naştere, soţia lui Marcel Pavel petrece […] The post Marcel Pavel nu a fost prezent la petrecerea de aniversare a soției. Care a fost motivul appeared first on Cancan.ro.