Circa 3.000 de participanți la marșul Cluj Pride au cerut legalizarea parteneriatelor civile. Protest în paralel al Noii Drepte

Polițiștii constănțeni au demarat o acțiune în stațiunea Mamaia pentru a-i prinde pe șoferii care consumă alcool și droguri. La primii doi șoferi opriți testul a ieșit pozitiv! Un șofer sub influența alcoolului și unul sub influența cannabisului au fost depistați în trafic, în stațiunea Mamaia, în cursul zilei de sâmbătă. Cei doi au fost […] Post-ul Un medic dentist a fost prins la Mamaia când conducea sub influența canabisului. Razie de amploare a polițiștilor la malul mării apare prima dată în Libertatea.ro.