Sâmbătă are loc prima slujbă în Catedrala Notre-Dame după incendiul din aprilie

Medana şi Roby au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la “Insula iubirii”. Cei doi s-au înscris la emisiune pentru a-şi testa iubirea, iar spre deosebire de al altora, finalul lor a fost unul fericit! Emisiunea care i-a avut pe cei doi protagonişti a fost presărată cu lacrimi, declaraţii de dragoste şi chiar […] The post S-a întâmplat pe bune, după ”Insula Iubirii”! Doi concurenți chiar s-au căsătorit appeared first on Cancan.ro.