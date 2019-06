Modele de subiecte la proba scrisă de la limba și literatura română pentru Evaluarea Națională 2019

20:30

Familia lui Catrinel Sandu trece prin momente grele. Tatăl vedetei a fost operat de urgență după ce a fost găsit inconștient în casă, ca urmare a unui atac cerebral. Ulterior, medicii l-au trezit din comă indusă, însă veștile nu au fost deloc bune. Nicu Sandu a rămas paralizat! Pe pagina sa de Facebook, mama lui […] The post Mama lui Catrinel Sandu, apel disperat pentru soțul bolnav: “El este cel care are mare nevoie de voi” appeared first on Cancan.ro.