Warren Buffet a luat o țeapă de 40 de milioane de dolari. În ce a investit al treilea cel mia bogat om din lume

10:00

Președintele Donald Trump a publicat, sâmbătă seara, două mesaje pe Twitter care vizează The New York Times, acuzând cotidianul american că a comis un "act virtual de trădare" pentru publicarea unui articol potrivit căruia Statele Unite ale Americii își sporesc atacurile cibernetice împotriva Rusiei, notează Business Insider. ''Vă vine să credeţi că nereușitul New York […]