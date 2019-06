Toată Argentina și întreg Uruguayul, precum și părți din Brazilia și Paraguay au rămas fără curent electric

13:10

Fosta sportivă de top a României a trecut de partea cealaltă a baricadei. Diana Bulimar lucrează de aproape un an ca antrenoare de gimnastică, fitness și pilates, iar în paralel, își continuă studiile. În prezent, fosta campioană europeană la gimnastică urmează un masterat în Marketing și Management, însă mai are în vizor un domeniu de […] Post-ul Viața după „Exatlon”: Diana Bulimar e la masterat, vrea să facă a doua facultate și are două joburi! apare prima dată în Libertatea.ro.