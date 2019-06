Pană masivă de curent: Argentina şi Uruguay, în beznă. 48 de milioane de persoane afectate

16:50

„În ultimele 24 de ore am fost ameninţată cu pozele nud pe care mi le-am făcut”, a scris actriţa de 21 de ani pe contul personal de Twitter. Mesajul a fost însoţit cu capturi de ecran ale schimbului de mesaje cu presupusul hacker ce ar avea fotografii şi videoclipuri cu ea, scrie CNN. Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book pic.twitter.com/0Ep0iXgW51 — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) June 15, 2019 „Du-te dracului, cu toată puterea pe care...