MotoGP: Spaniolul Marc Marquez, învingător în MP al Cataloniei

12:10

Leontina Văduva este o soprană renumită în întreaga lume, dar în adolescenţă cânta muzică populară, ca şi mama ei, apreciata cântăreaţă Maria Ciobanu. Uneori cântau împreună în concerte sau emisiuni de televiziune, la acea vreme soprana fiind cunoscută cu numele Liliana Ciobanu. Mai târziu, Leontina a descoperit muzica de operă şi a hotărât să studieze canto clasic. Talentul ei a propulsat-o pe cele mai renumite scene ale continentelor.***Leontina Văduva (Liliana Ciobanu) s-a născut la 1 decembrie 1960, în comuna Roşiile, judeţul Vâlcea. În 1986 a absolvit Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOA cântat pe scenele din Braşov, Bucureşti, iar în 1985, a câştigat premiul I la Concursul Internaţional de Canto de la Toulouse. Doi ani mai târziu, a debutat în opera "Manon" a lui Jules Massenet, pe scena Teatrului "Capitol" din Toulouse, Franţa. La scurt timp, a urcat pentru întâia oară pe scena Operei Regale din Covent Garden, Londra.Soprana Leontina Văduva a cântat la Paris - la Opera Bastille, Châtelet, Opera Comică, Théâtre des Champs Elysées, Sala Gaveau; la Londra - Covent Garden; în Milano - la Scalla; în Viena - la Staatsoper şi în New York - la Metropolitan Opera, precizează site-ul www.romania-muzical.ro.În 1988 s-a stabilit în Franţa şi deţine titlul de Chevalier des Arts et des Lettres. A interpretat de-a lungul celor aproape 35 de ani de carieră, roluri ca Leila din opera "Pescuitorii de perle", Micaela din "Carmen" de Bizet, Antonia din "Povestirile lui Hoffmann" de Offenbach, Manon din opera omonimă compusă de Massenet, Mireille şi Julieta din operele lui Gounod. De mulţi ani, soprana formează tineri cântăreţi, valoroşi şi competitivi, prin cursurile de master pe care le-a predat la Opera Naţională din Cluj-Napoca, dar şi la Conservatorul ''Claude Debussy'' din Paris (Franţa) şi la Haute Ecole de Musique din Lausanne (Elveţia), conform www.romania-muzical.ro.Discografia artistei include lucrări precum "Rigoletto" (1993), "Les Contes d'Hoffmann" (în rolul Antonia, alături de Roberto Alagna, dirijor Kent Nagano, 1994-1996), "La boheme" (alături de Alagna, dirijor Antonio Pappano, 1995) şi un album de arii de operă, sub bagheta lui Plácido Domingo (1997), precizează site-ul www.discogs.com.***Maria Ciobanu s-a născut la 3 septembrie 1937, în satul Hătăroaia, comuna Roşiile, judeţul Vâlcea. A debutat pe Scena Ateneului Român alături de Orchestra "Barbu Lăutaru" a Filarmonicii "George Enescu", în 1961, unde a fost remarcată şi înscrisă la un concurs pentru ocuparea unui post la Ansamblul "Ciocârlia" al Ministerului de Interne. Maria Ciobanu la Festivalul "Cerbul de Aur", 1992.Foto: (c) CODRUTA DRAGOESCU / AGERPRESÎn aprilie 1962, Maria Ciobanu este primită în Ansamblul "Ciocârlia" din Bucureşti. Aici, printr-o bogată activitate concertistică, îşi desăvârşeşte calităţile vocale şi interpretative. A făcut, apoi, parte din Ansamblul "Doina Ilfovului", colaborând ulterior la numeroase ansambluri de cântece şi dansuri populare din capitală şi din ţară, conform site-ului folclor-romanesc.ro.Maria Ciobanu a susţinut numeroase concerte în toată ţara, dar şi în afara graniţelor, înainte de 1990 - Iugoslavia, Cehoslovacia, URSS, Israel, Austria, SUA, Belgia, Olanda, Danemarca, Italia, Malta, etc. Multe din melodiile pe care le-a inclus în repertoriul ei sunt foarte cunoscute: "Lie, ciocârlie", "Şarpe, şarpe de dudău", "Azi noapte când m-am culcat", "Mult mi-i drag mie Marin", "Ia-mă dor şi du-mă, du-mă!", "Al naibii e iubitu", "Spune-mi neică, mergi, nu mergi?", "Hăulesc gorjencele".Pe lângă Leontina, artista mai are o fiică şi un fiu - Camelia Ciobanu şi Ionuţ Dolănescu, fiecare dintre ei moştenind talentul muzical al mamei. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Maria Ciobanu Official / Facebook