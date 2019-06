Tenis: Americanca Alison Riske a câştigat turneul WTA de la 's-Hertogenbosch

17:10

Mii de turişti din tot vestul ţării, dar şi din Ungaria, au venit, duminică, pe plaja Lacului Ghioroc, situată la 25 de kilometri de municipiul Arad şi supranumită "Litoralul Vestului", după ce administraţia locală a investit în ultimii ani câteva milioane de lei pentru a reamenaja locul de agrement, în care se găsesc şi zeci de palmieri.Duminică, plaja a fost cea mai aglomerată de la începutul acestui sezon, iar parcarea amenajată cu 600 de locuri a fost complet ocupată, astfel că alte câteva sute de maşini au fost parcate pe marginea drumului. Jumătate dintre maşini au avut numere străine de judeţul Arad, mai ales din Timiş, Bihor, Hunedoara şi Satu Mare, iar reprezentanţii Primăriei Ghioroc confirmă că în acest sezon foarte mulţi dintre vizitatori sunt din alte judeţe, dar şi din Ungaria.Plaja a fost neîncăpătoare încă de dimineaţă, iar terasele au fost pline în permanenţă. Turiştii spun că au aflat despre acest loc din recomandările prietenilor sau de pe internet."Atmosfera este exact ca la mare, atât doar că avem un lac. Nisipul este fin şi curat, apa este caldă, am ales foarte bine venind aici cu familia. Copiii au şi loc de joacă", a spus o doamnă din Salonta, Bihor.Un turist din Timişoara spune că a venit pentru al doilea an şi a închiriat o căsuţă în camping pentru a sta în minivacanţa de Rusalii."De la Timişoara până aici facem mai puţin de o oră, dar am ales să stăm totuşi în camping, pentru că seara atmosfera este foarte faină, ca la Vama Veche, cu muzică pe plajă şi lumini colorate. Este al doilea an în care am venit la Ghioroc, dar acum observăm multe îmbunătăţiri", a spus bărbatul.Primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan, a declarat pentru AGERPRES că investiţiile din ultimii ani se apropie de cinci milioane de lei, banii fiind alocaţi atât de la bugetul local, cât şi de la Consiliul Judeţean."Am realizat un camping cu 14 apartamente de închiriat, care a fost finalizat anul trecut, dar deja am început construirea altor cinci căsuţe, cu zece apartamente şi 20 de locuri de cazare. Noile investiţii sunt în parteneriat cu Consiliul Judeţean, în cadrul unui proiect prin care încercăm să obţinem statutul de staţiune de interes local", a spus primarul.Lacul Ghioroc are o suprafaţă de peste 10 hectare şi o adâncime maximă de aproximativ 15 metri, însă în zona plajei sunt instalate balize de delimitare a locului în care scăldatul este posibil fără risc de înec.Plaja este amenajată cu nisip fin, palmieri, umbrele, baldachine, terase, tobogane de apă, locuri de joacă pentru copii şi un camping. Accesul este liber, dar şoferii trebuie să plătească o taxă de parcare de 10 lei pe zi, bani pe care administraţia locală îi foloseşte pentru a întreţine zona de agrement.În sezonul estival trecut, peste 100.000 de vizitatori au fost pe "Litoralul Vestului", iar administraţia comunei Ghioroc estimează că în acest sezon, care se va încheia în 15 septembrie, vor fi cu cel puţin 25 la sută mai mulţi turişti. AGERPRES / (AS - autor: Marian Buga, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)