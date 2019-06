Starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu s-a depreciat! Medicii au chemat-o pe soție de urgență la spital…

12:10

Un polițist din Galați a provocat un accident mortal înfiorător astăzi. În urma incidentului rutier, doi oameni care se aflau într-o mașină care circula regulamentar au pierit. Agentul a făcut un gest emoționant înainte de impactul devastator. Accidentul rutier s-a produs pe DN 25, în apropierea localităţii gălăţene Drăgăneşti. Un poliţist care se afla în timpul […] The post Un polițist din Galați a provocat un accident mortal. Doi oameni au pierit pe loc. Gestul emoționant făcut de agent înainte de impactul devastator appeared first on Cancan.ro.