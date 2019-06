REPUBLICA MOLDOVA: Controversatul politician Usatîi a scăpat. Maia Sandu a reacționat

13:10

La Motru, în Gorj, cei 61 de localnici dependenţi de ajutorul social au fost chemaţi de autorităţi şi li s-au prezentat ofertele de angajare ale patronilor din zonă. Puţini au fost interesaţi. Mulţi au venit cu pretexte ca să refuze locurile de muncă.- Anul viitor, depun dosar de pensie. Sunt bolnav. Am restricţii de anumite eforturi.- Sunt de acord, dar la vârsta mea, dau prioritate la tineret.- Sunt bolnav. De-aia am venit aici, să am şi eu o adeverinţă şi chiar trăiesc din ajutorul ăsta pe care mi-l daţi dumneavoastră.- Am 60 de ani. Dacă mă angajează cineva, eu mă duc.Domnul din imaginile următoare are 42 de ani, iar în ultimii 15 a primit ajutor social. Spune că nu poate munci pentru că are sănătatea şubredă.- Domnişoară, nu pot, pentru că eu am două stenturi la inimă. Sunt dependent de insulină. (Reporter: N-aţi rezista 8 ore la muncă) Nu, nu.Alţii vor să lucreze doar la stat, să fie siguri că nu vor fi daţi afară şi că nu îi pune nimeni să muncească mai mult de opt ore. Deşi oferta de locuri de muncă este variată pentru localnicii din Motru, puţini găsesc ceva care să le convină.Gigel Jianu, primarul oraşului Motru: „De la spălător de vase, paznic, bucătar, patiser şi până la electromecanici şi electricieni.”- Nu este ceva viabil. Patronii îşi bat joc de noi, program prelungit.- Nu refuz locul de muncă, dar nu am încredere în domnul primar.Ajutorul social este cuprins în funcţie de caz între 142 şi 480 de lei pe lună, iar salariile oferite de patronii din Motru încep de la 1.200 de lei. Nici aşa nu găsesc însă doritori.Mihai Râmescu, investitor: „Am putut să fac noi angajări, dar nu din cei care sunt asistaţi social sau care sunt în şomaj. Au venit oameni din localitatea Strehaia, de lângă Strehaia.”Legea spune că asistaţii sociali care refuză de două ori să se angajeze pierd ajutorul financiar oferit de stat. Alternativa este să muncească 11 ore pe săptămână în folosul comunităţii, dar unii găsesc scuze ca să fugă şi de asta, scrie digi24.ro.