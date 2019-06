Maia Sandu: Anularea mandatului de arestare a lui Renato Usatîi ridică mari semne de întrebare

20:50

În „21 Lessons for the 21st Century” (Spiegel & Grau, 2018), Harari identifică unul dintre poncifurile mitologiei liberale. Mi-am adus aminte paragraful, după ce am citit postarea suprarealistă de acum câteva ore a lui Dacian Cioloş: „Am scris rândurile de mai jos împreună cu Dan Barna, eu aflându-mă la Cabana Babele alături de Valerie, după ce am văzut articolele despre tensiunile care ar exista între USR şi PLUS. (…) nu ne vom ridica de la masa negocierilor până când nu ajungem la o înţelegere...