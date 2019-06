Dezvăluiri de ultimă oră! Ce a pățit în pușcărie Magdalena Șerban, criminala de la metrou

17:40

O persoană a fost electrocutată, duminică, pe podul CFR din Parcul Herăstrău în urma contactului cu liniile electrificate, salvatorii așteptând decuplarea curentului pentru a putea interveni, anunță reprezentanții ISU București-Ilfov. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au anunțat că o persoană a fost electrocutată pe podul CFR din Parcul Herăstrău. La fața locului au […]